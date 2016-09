Andere artikelen







Niemandsland deel 4





De afschuwelijke beelden van de Tweede Wereldoorlog laten ons zien dat verbittering en haat zeker niet afgedaan kunnen worden met praatjes als: “je moet je onthechten”, en dat er een lang – zelfs levenslang – proces aan vooraf kan gaan, alvorens er in het hart vergeving zal ontstaan.

Vergeten zal men het verleden niet, maar dat is een ander verhaal. Zou Christus kunnen vergeten, dat Hij aan het kruis werd genageld? En ook kan men er niet omheen, dat ongeneeslijk ziek of gehandicapt zijn geen afdoende remedie kan vinden in bekering en onthechting. Maar Jezus Christus zond juist voor hén de Trooster, de Heilige Geest. Deze levendmakende Geest, verkrijgt men – ongeacht of men gehandicapt of ongeneeslijk ziek is – door Hem erom te vragen. Want Hij beloofde: Indien u in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat u maar wilt, en het zal u geworden. (Johannes 15:7) Met Zijn woorden van troost, en Zijn liefde voor hen, de minderbedeelden, geeft Hij de steun om door dat dal van niemandsland te gaan, en als geschenk biedt Hij dan ook nog de Heilige Geest aan; om Gods wegen en wijsheden te begrijpen en te aanvaarden. Want mét de aanvaarding van wat wij op dit aardse bestaan toegewezen kregen, en mét onze ijver Gods Geest te verkrijgen, zal de weg door niemandsland er minder dor uitzien. Christus, heeft met Zijn liefde – en daarmee Zijn lijden – aan ons mensen een overlevingskans geboden. Als Zoon van God wist Christus, dat het leven op aarde voor veel mensen onaanvaardbaar zou worden, omdat niet ieder mens met een gezond lichaam is bedeeld. Maar Hij gaf ook duidelijk aan, dat het bezit van de Heilige Geest een alles overwinnende mogelijkheid biedt; voor zowel het leven op aarde, alsook in de toekomende eeuwige tijd: En voorbijgaande discipelen vroegen Hem en zeiden: Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd noch zijn ouders, maar de werken Gods moesten in hem openbaar worden. (Johannes 9:1-3) Wij moeten zeker af van het idee, dat een handicap als de straf van voorouders of ouders is. Want God heeft met alles een bedoeling; niet dat Hij deze handicap heeft veroorzaakt, maar de draagwijdte van een handicap weet Hij tot in de toekomst te ondersteunen. © R.v.d.B.





Geplaatst op 28 september 2016 13:17 en 160 keer bekeken

R eacties van leden



Visboertje 04 sep 2016 19:36 Weer een mooi hoofdstuk Rhea

Super van je

Geschreven door een wijze dame

Een fijne avond ook

En dankjewel voor dit mooie collum

Gr Visboertje



RheaB 04 sep 2016 20:55 Bedankt visboertje



Gr. Roos