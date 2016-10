Andere artikelen







Niemandsland deel 5





Hij gaf juist aan déze lijdende mensen de Christusgeest; aan hén aan wie ook Jezus Christus Zijn liefde en zorgen gaf.

Maar voor de mensen van die tijd was de Heilige Geest nog niet gekomen: de Trooster welke Hij na Zijn opstanding aan ons schonk en waarmee de discipelen Zijn werk continueerden. Daarmee werd ook het ongeloof van de farizeeën duidelijk, omdat de blindgeborene zijn genezing rondvertelde, werd hij door hen uitgeworpen. Zij zeiden dan ook: U zijt een discipel van Hem, maar wij zijn discipelen van Mozes; wij weten, dat God tot Mozes gesproken heeft, maar van deze weten wij niet, vanwaar Hij komt. De man antwoordde en zeide tot hen: Hierin is toch iets wonderlijks, dat u niet weet, vanwaar Hij komt, maar mijn ogen heeft Hij geopend. (Johannes 9:27-30) De Heilige Geest was werkzaam bij Christus en dat verschijnsel beangstigde hen, want het wierp alle bestaande begrippen over zonde en genezing omver. De Christusgeest beheerst leven en dood en hoe meer wij aan God vragen ons deze te schenken, des te meer zal deze ook in ons werkzaam worden. Zoals Hij dan ook meerdere malen aangaf, dat Hij “de weg” is, en waarmee Christus bedoelde, dat er alleen door deze Christusgeest leven en behoudenis kan zijn: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Johannes 14:6) Christus heeft aangetoond, dat ook wij deze waarheid en kennis aangaande de kracht van de Heilige Geest dienen te zoeken. Daartoe was Hij op aarde om de weg die eens werd geblokkeerd door Gods wil, wederom vrij te geven. Na ons oprecht verlangen Gods Geest te ontvangen en door gedurende het leven in niemandsland op deze aarde Gods plan te begrijpen, Zijn kennis te zoeken en Hem te bidden om hulp en steun, zullen wij eenmaal Zijn Geest mogen ervaren en de daarmee gepaard gaande wonderen. Zoals Gods volk in de greep van de farao verbleef en zij verlost werden van dat ondraaglijk juk, zo zullen ook wij met Gods hulp op weg gaan door het niemandsland van ons leven. En evenzo, zoals God het water in de woestijn drinkbaar maakte, (Exodus 15:25) en hen behoedde voor kwalen, want Hij zei: ‘Ik de Here, ben uw Heelmeester.’ (Genesis 15:26) Zo zullen ook wij beschermd worden; indien wij naar Hem luisteren en proberen Zijn wil te begrijpen en te doen. © R.v.d.B.









ISBN:9789089540447 Uitgeverij Elikser Leeuwarden. Ook via boekhandel en Bibliotheek





















03 oktober 2016

