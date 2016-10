Andere artikelen







Niemandsland deel 6





En verscheen God toen in een wolk, thans verschijnt Hij in ons hart – als wij Zijn Geest ruimte geven _ en reist zo verder, samen met ons, want zonder Hem zullen wij zeker verdwalen en vele zijwegen gaan bewandelen; waardoor de aankomst wel zeer onzeker zal zijn.

God zal ons voeden, kleden en beschermen; waarheen wij ook gaan. Hij zal mét ons zijn en dát gevoel ervaren we dan ook als een nooit aflatend gevoel van zekerheid en geduld bij alles wat wij ondernemen. De dorst die wij mensen nu vooral kunnen hebben, is de dorst naar kennis en Gods geest. Want de mensheid zoekt in deze tijd opnieuw naar zekerheden en waarheid. En de honger naar Geestelijk Brood, neemt in deze eindtijd aanzienlijk toe. De mensheid beseft, dat wij niet alleen maar op aarde gekomen zijn om ons voort te planten en vervolgens te sterven. In deze tijd behoren wij mensen geestelijk gereed te zijn om meer van het Water des Levens te ontvangen; de kennis, waarmee wij onze vervolmaking kunnen bewerkstelligen. Soms overkomt ons een gebeurtenis die het leven zoals we dit tot nu toe leefden, drastisch kan veranderen. Onverwachts, van de ene dag op de andere, krijgt alles wat we als ónze manier van leven beschouwden, een andere dimensie. Dit kan zijn door ziekte, verlies van een kind of partner, of ontstaan door een ongeval en zelfs omdat wij denken het leven geestelijk niet meer aan te kunnen. Maar het kan ook zó zijn, dat Gods Geest ons heeft aangeraakt en dat wonderlijke gevoel van vrede en liefde, van geduld en het bewust wéten, ons onverwachts overkomt. God heeft daar zo Zijn Eigen benadering voor. Het kan ons in de slaap overkomen, maar het is mogelijk, dat dit overdag gebeurt; ergens onderweg, op een moment dat we er geheel niet op voorbereid zijn. Zo werd ook Mozes op klaarlichte dag benaderd: Daar verscheen hem de Engel des Heren als een vuurvlam midden uit een braamstruik. (Exodus 3:2) Hij zocht wel de Here, maar hij wist bij lange na niet op wat voor wijze hij dit contact zou ervaren. Zó zal een ieder die God bewust zoekt, en ruimte geeft aan Zijn Geest, op een dag een wonderlijke ervaring opdoen. Een voorspelbare ervaring en dikwijls op een moment, waarop wij het het minst verwachten. De Engel des Heren zei wel: ‘Kom niet dichter bij: doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats, waarop u staat is heilige grond.’ (Exodus 3:5) Om Gods Geest te ontvangen, dienen wij ons zelf allereerst te reinigen, te ontdoen van datgene wat voor ons de ontvangenis hiervoor in de weg kan staan.

En laten we niet twijfelen over Zijn aandeel in alles. Als wij bereid zijn, ons leven méér inhoud en Geest te geven, dan zal het niet onmogelijk zijn, alle ballast en blokkades te verwijderen. Slechte eigenschappen zoals: zelfzucht, egoïsme, haatdragendheid, kwaadsprekerij, onzedelijkheid, liefdeloosheid en materialisme, geven slechts een beeld van een kleine hoeveelheid van de demonische inwoning in onze geest, en niet te verwaarlozen: ongeloof en twijfel. © R.v.d.B.





Samen op weg door niemandsland ISBN9789089540447 Roos van den Bergh Uitgeverij Elikser Leeuwarden Tel. 0582894857





Artikel links http://webshop.elikser.nl/spiritualiteit/geloofsopbouw/ http://www.freestarradio.nl http://place2chat.com/irc-webchat/freestarradio/chat.php





Geplaatst op 21 oktober 2016 09:24 en 16 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.