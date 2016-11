Niemandsland deel 7

God zocht ook in dat verre verleden naar oprechte, in hun levenswandel betrouwbare en gelovige mensen. Zij wandelden met God, bijvoorbeeld: Henoch. (Genesis 5:22-24)

Dat gaat uiteraard niet van de ene dag op de andere, maar gaat gepaard met onze gehele inzet, of zoals God het aangaf:

U zult de Here, uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. (Deuteronomium 6:5)

Het gaat dus niet alleen om aandachtig te zijn, maar Hij vraagt onze gehele inzet, en dan ook met kracht. Geen slap gebedje, of: ‘ik geloof wel’, maar een diep geestelijk beleven van Zijn liefde en kracht, Zijn aanwijzingen en waarschuwingen – en vooral onze openheid tot Hem – helpen mee, bij het ontwikkelen van onze spiritualiteit.

In dat geestelijke niemandsland, waar soms een dichte, ondoordringbare wanorde heerst en waar de mens door het eenzaamst denkbare gebied moet gaan, daar hebben we een grote geestelijke steun nodig.

Want om zichzelf te kennen en te beseffen op welke plaats in niemandsland men zich ophoudt, een geestelijke oriëntatie, zal men diep in zichzelf moeten gaan met behulp van die universele Geest, Gods Geest, de Christusgeest, en deze werkzaam te laten worden:

Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deuren, bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. (Matteus 6:6)

Door diep in onszelf te gaan, in datgene wat wij ziel noemen, onze geestelijke Levensbron, die in contact staat met Gods Geest, vindt dan de ontmoeting plaats met het Heilige der Heilige, en zo wordt er een verbinding met onze wensen en gebeden, meditatie en hulpgeroep gelegd, waardoor de eenzaamheid van ons geestelijk niemandsland verdwijnen zal.

Christus formuleerde het eens zó – tijdens een gesprek met een Samaritaanse vrouw aan een waterbron:

Geloof Mij vrouw, de ure komt, dat u noch op deze berg, noch te Jeruzalem de vader zult aanbidden.

(Johannes 4:21)

… Maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. (Johannes 4:23,24)

Met de komst van de Heilige Geest – sinds die dag in het verleden welke wij Pinksteren noemen – kunnen we geestelijk tot God komen: “binnenskamers” gaan. In dat geestelijke niemandsland, zullen we Gods Geest hard nodig hebben; want het is vrijwel ondenkbaar dat wij deze tocht – een tocht door dat onbekende – alleen kunnen verwezenlijken.

