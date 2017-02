Leven met Geestkracht deel 3

Wij hebben ieder voor zich een levenswijze in gedachten, die aansluit op onze gevoelens en denkwijze; wat de reden is, dat óók het beleven van spiritualiteit door elk mens anders wordt gezien.

Blijf zoeken en werken aan dat grote geluk: Geestkracht te hebben, want zonder die kracht is ons leven een leeg vat en is het onmogelijk gelukkig te zijn. Het is deze heerlijke Geest, die schept, geeft, troost, geneest en het bewustzijn van ons zal beheersen en verrijken. Door middel van die Geest is het dat we kracht ontvangen: Geestkracht.

Wij leven thans in de tijd van de Geest, de laatste fase van de openbaringen, zoals die zullen verschijnen “aan het einde der tijden”. Dat is dan ook de reden om haast te maken met het verwerven van kennis, om reden dat er grote veranderingen op komst zijn en we bij die gebeurtenissen zeker erg veel kracht en doorzettingsvermogen nodig zullen hebben.

Onze geest zal onvermijdelijk op de proef worden gesteld met vragen zoals: “waarom en waar en wanneer?” Wat uiteindelijk voor ons een wéten dient te zijn, zal voor anderen menige vraag opwerpen. Wees er klaar voor, nu het nog mogelijk is, zich voor te bereiden en kennis op te doen.

“De waarheid verstaan”, (Johannes 8:32) betekent voor ons, dat wij er moeite voor moeten doen; het waait niet vanzelf onze kant uit! Maar hebben wij eenmaal een begin gemaakt met een en ander, dan doet God daar nog “een schepje bovenop”. Hij voelt het, en luistert naar onze stem in ons “binnenste”.

Wie tot Hem bidden gaat, heeft zich al enigszins vrijgemaakt van een levenswijze die tot nog toe een grote belemmering van onze geestelijke vooruitgang was. Onze zoektocht naar het Licht is vooral voor diegene van groot belang geworden die op een of andere manier “strandde”. Hetzij door eigen falen, door ziekte en handicaps, ontstond er in de loop van uw leven een hiaat; een leegte, waarvan u zich in eerste instantie niet bewust was.

De sleutel van de deur naar kennis en wéten was spoorloos, al is het niet zo moeilijk deze weer op te sporen, maar op welke deur past die sleutel:

Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan. (Johannes 10:9)

© R.v.d.B