Leven met Geestkracht deel 4





De Christusgeest reikt ons de sleutel aan, waarmee we ons kunnen vrijmaken en die onze hoop en vertrouwen zal versterken en doen toenemen.

Want wie zich vaker verdiept heeft in Gods Woord, heeft misschien ook de passage gelezen: ‘Ik heb u gezegd: u zijt goden’ (Johannes 10:34), waarin duidelijk wordt gesteld, dat wij van goddelijke afkomst zijn. En dát maakt, dat wij op den duur ons hiervan bewust zullen worden: onze afkomst, niet de afkomst van generaties en ouders, maar van Hem, de God der goden! Welk een wonderlijke en haast ongelooflijke betekenis heeft dat voor ons mensen, wij, die nu nog zo kwetsbaar en sterfelijk zijn. Het is deze uitspraak van Christus, die maakt dat we ons niet verloren gaan voelen, of denken uiteindelijk onbekend te verdwijnen in het heelal, want Hij zei: ‘Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid.’ (Johannes 10:28) En het zijn de troostende woorden van Hem, waar wij mee verder moeten door niemandsland. Namelijk: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft u dat?’ (Johannes 11:23-26) Door het toenemen van de Christusgeest neemt ons vermogen om onvergankelijk te worden ook toe en zeker onze kennis. De blijdschap en vrede – die de engelen tweeduizend jaar geleden verkondigden, bij de geboorte van Gods Zoon, Jezus – zijn die vrede en datzélfde welbehagen, waarvan ook wij thans de vreugde mogen ervaren. Leven met Geestkracht maakt, dat we alle bitterheid – opgebouwd na de teleurstelling omdat de vensters van religie en godsdiensten gesloten waren, juist toen u er geestelijk voor openstond – kunnen laten verdwijnen. Wat u destijds dacht te vinden – geestelijk voedsel en een opgaan in elkanders geloof – liep helaas uit op een totaal negativisme en zelfs op een afstand doen van elke vorm van dogmatische kerkelijkheid; de aan hen verplichte beloften. Wat wij in onze – toen nog openstaande – kinderlijke geest verwacht hebben van hen die wij vertrouwden en waarin wij ook geloofden, werd niet bevredigd. Want zij gaven niet het “Brood des Levens”, maar een lidmaatschap van een institutionele instelling, met al de verplichtingen en dogmatische handelingen, waarin men zich op den duur niet meer thuis voelde. Toch is het verstandig die bitterheid op te ruimen, omdat, als deze blijft bestaan, ook wij de vensters gesloten zullen houden en het Licht, de Heilige Geest, niet toelaten te schijnen. Wie een leven wil, waarvan u kunt zeggen: “ik geloof”, en dan bedoel ik niet een godsdienst of religie, maar een echt, zuiver geloven van “binnenuit”, moet even alle vooroordelen en teleurstellende ervaringen laten voor wat ze zijn, om een begin te kunnen maken met de vernieuwing van uw geestelijk denken: het zélf doen! Tot nog toe werd dit overgelaten aan anderen, maar Christus wijst ons op het innerlijke; de inwijding van onze geest: nieuw herboren worden. In het boek van ‘De grote Ingewijden’ van Eduard Schuré (1841-1929) vertaald uit het Frans 9e druk Uitgeverij Schors Amsterdam 2005 staat dit zo mooi in de inleiding tot de innerlijke leer beschreven namelijk: Ziedaar, waarom de mens, het beeld van God, zijn levend woord kan worden. De gnosis of de rede gegronde mystiek van alle tijdperken is de kunst God in zichzelf te vinden. Door deze, ontwikkeling van de verborgen diepten, van de sluimerende vermogens van het bewustzijn. (Eduard Schuré) En ik neem aan, dat een groot aantal mensen het gezegde “ken uzelf” wel eens gehoord hebben. De essentie van deze woorden ontgaat helaas menigeen. Echter wie “oren” heeft, zoals Christus het formuleerde, zal deze woorden begrijpen en ze ook toepassen: ‘En Hij zeide: Wie oren heeft om te horen, die hore.’ (Marcus 4:9) Geestelijk horen en verstaan, al wat geschreven staat, betekent voor ons: kennis opdoen, bidden om het dagelijks Brood – de Heilige Geest – en openstaan voor nieuwe inzichten in een tijd van geestelijke vernieuwing, maar vooral voor hen die er “niets meer aan doen”, een innerlijk vertrouwen te krijgen in zichzelf. © R.v.d.B.





ISBN:9789089540447 Uitgeverij Elikser Leeuwarden Telefoon 0582894857 of Vis boekhandel en bibliotheek





ISBN:9789089544285





Artikel links http://webshop.elikser.nl/spiritualiteit/geloofsopbouw/ http://www.freestarradio.nl





