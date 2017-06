Andere artikelen







Simpelweg gelukkig zijn





Geluk is niet alleen te bereiken doormiddel van rijkdom, en heeft in ieder geval een geheel andere betekenis voor mensen met een spirituele instelling.

Gevoelens van geluk gaan dikwijls samen met wat er in jezelf leeft. Ook al zijn er tijden dat je niet zo gelukkig bent met de situatie zoals deze zich voordoet, toch kan zeker, een band van vertrouwen zijn met de universele Geest, waardoor men wéét dat alles een doel heeft; ook de ongelukkige situatie waar men zich op dat ogenblik in bevind. Het gaat hier niet om “overal tevreden mee zijn”, maar het besef hebben van Gods wijsheid, en het daar terdege mee eens zijn. Pas dán, wanneer men een oplossing van een probleem heeft verkregen, wordt het duidelijk, dat de geest gesmeekt heeft om te helpen – duidelijkheid te geven – of er een uitkomst kan komen; al is deze meestal geheel anders dan wat men in gedachten had: En te dien dage zult u Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als u de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in mijn naam. Tot nog toe hebt u niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. (Johannes 16:23,24) Onbewust bidden we tot die universele Geest, ook als men niet gelovig is, omdat Gods Geest in alle mensen leeft – zij het dan dat sommigen Hem slechts in nood actief aanroepen – en wordt de overtuiging, dat gevoel sterker, dan is er een stille blijdschap; een niet te omschrijving eenheid met de Heilige Geest. Geluk is zeker niet afhankelijk van verkregen rijkdom of bezittingen, zelfs niet van gezondheid of een lang leven. Het geluk dat hier bedoeld wordt, is het wéten dat God met ons is Zijn Geest ons dagelijks begeleidt met liefde en wijsheid. Hij, kan ons een vredig gevoel van berusting en vertrouwen geven, een steun zijn; ook al lijkt het er door een dergelijk moment van zorgen en verdriet, van pijn en verlies, zeker niet op. Er zijn zeer veel vormen van geluk, maar het geluk om Gods liefde te kennen, is een héél bijzonder geluk: zich zielsgelukkig voelen. Geluk, onafhankelijk van omstandigheden of nare situaties, is de binding met die universele, Heilige Geest, waarvan niet alleen Jezus Christus gebruik maakte, maar ook menig spiritueel ingestelde mysticus. Vraagt men aan mensen zo hier en daar: “Bent u gelukkig?” dan is het antwoord steevast: “nou, ik zou wel…”, en dan komt het verhaal. Beter is het, wanneer men al deze gedachten en verlangens eens aan God zou willen voorleggen; Hij zal zeker reageren: Zich manifesteren in wonderlijke antwoorden en uitkomsten. We hoeven slechts “binnenkamers”, in onze ziel – of in onze geest – te gaan, door middel van meditatie of gebed, en doen we dit regelmatig, maken we er een dagelijkse gewoonte van, dan is het gevoel van eenzaamheid verdwenen; wij hebben dan “gehoor” gevonden. Juist dit besef, dat je wéét dat er iemand naar je luistert, en aan wie je alle moeilijkheden kunnen voorleggen, geeft vrede in ons hart. Dat geeft ons de geruststellende gedachte, dat er voor ons gezorgd wordt; meegedacht wordt.





De Geestkracht van het Zijn Roos van den Bergh Uitgeverij Elikser Tel.0582894857





Artikel links http://webshop.elikser.nl/spiritualiteit/geloofsopbouw/ http://www.freestarradio.nl





Geplaatst op 12 juni 2017 15:21 en 5 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.