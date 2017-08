Simpelweg gelukkig zijn deel 4

De Geestkracht van het Zijn Roos van den Bergh

Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. (Johannes 15:4-7)

Hiermee bedoelt Jezus Christus, dat na Zijn opstanding die Heilige Christusgeest onontbeerlijk is voor wat dan ook. Zonder deze Geest kunnen wij niets realiseren – hebben wij geen contact met God – dat liet Jezus Christus herhaaldelijk aan Zijn volgelingen en Zijn luisteraars zien; ook Hij deed alle wonderlijke genezingen door middel van de Christusgeest.





De mogelijkheid anderen te genezen – door middel van de Christusgeest – is ons slechts dán gegeven, nadat God ons deze Geest heeft geschonken. Dit geldt ook voor spirituele hulp – geestelijke steun – aan mensen die minder bedeeld zijn met deze gave. De Heer Jezus Christus liet duidelijk wéten, dat wij in Hem – in de Christusgeest dienen te handelen, omdat Hij contact heeft met de hemelse universele God, en ook wij door in Hém te zijn, en in Zijn Christusgeest te geloven, bij machte zijn, vrucht te dragen, en góéd te doen.





God, is die liefdevolle Geest, waarvan Jezus Christus getuigenis aflegde om ons hierop opmerkzaam te laten zijn, bij onze zoektocht naar het Goddelijke.

Wij dienen dus uit de Geest geboren te worden (Johannes 3:6) – ons leven vernieuwen door plaats te maken voor de Christusgeest – een Christusbewustzijn te verkrijgen. Alles hangt hiermee samen, ons leven en denken, en vooral het eeuwige leven.





Het beginnen aan onze dagelijkse taak dient dan ook vooraf te gaan met het in onszelf treden – doormiddel van meditatie, overdenking of een gebed –. Deze gewoonte geeft ons een goede voorbereiding op alles wat zich op die dag voor kan doen.





Dit zich bewust zijn van de werking die uitgaat van die universele Geest, heeft de eigenschap, dat wij anders aan zullen kijken tegen alle dingen van ons dagelijks bestaan: het bewust en zinvol functioneren.

Helaas is het vaak zo, dat men eer en aanzien boven betrouwbaarheid en goedheid stelt. De Heer Jezus Christus zei dan ook:

Hoe zou u ooit tot geloof kunnen komen? Van elkaar wilt u wel eer ontvangen, maar u zoekt niet de enige eer die de enige God u kan geven. (Johannes 5:44)

Een leven mét God is nu eenmaal voor onszélf niet zo baatgevend op deze aarde, maar het is zeer zeker een investering in een eeuwig geluk, en vonden velen het de moeite waard om hun leven en hun gehele inzet voor dit doel te geven.

De Heer Jezus Christus liet ons zien en weten, dat het noodzakelijk is om ons eigen leven en werken gedienstig te maken aan het leven en werken met het Christusbewustzijn; het bewust in ons leven, werken en denken, met de gedachte aan hoe, en op welke wijze wil de Geest Gods, dat wij handelen.





Door ons dagelijks contact met Zijn Geest, kunnen we spreken van simpelweg gelukkig zijn.

De dag begint dan niet met zorgen of tegenzin, maar met het vragen aan Hem om hulp, uitleg en steun, voor onze dagelijkse bezigheden.

Deze manier van omgaan met God kan in ons leven een grote verandering van interpretatie op gebeurtenissen en problemen geven, want het gevoel, dat we niet meer alleen staan voor grote beslissingen – en ook niet voor kleine zorgen – ontstaat door een nieuwe gevoelsmatige methode van denken en handelen. Het is een intuïtieve denkwijze.

Zijn stem, zal in ons gaan leven, en geven we de ruimte aan spiritualiteit, en vertrouwen we op Zijn Geest, dan kunnen wij ook beamen wat Christus zei:

En zij zullen allen door God geleerd zijn. Een ieder, die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij. Ik zeg u: Wie gelooft, heeft eeuwig leven. (Johannes 6:45-47)

Onze zoektocht naar de Bron – Gods Koninkrijk, Gods Geest – zal ons een goed gevoel van geborgenheid en vrede geven. En dat hebben wij in deze tijd hard nodig. Een tijd waarvan Jezus Christus voorspelde:

Volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen grote aardbevingen, en nu hier, dan daar pestziekten en hongersnoden zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel. (Lucas 21:10,11)

Natuurlijk zult u zeggen: “Deze dingen zijn er altijd al geweest”, maar hebben wij het ook eeuwen geleden al zó kunnen zién, zoals wij het thans dagelijks zien op de televisie en in de kranten? En was men in die tijd op de hoogte van al die dood en verderf zaaiende gebeurtenissen welke ontstaan door atoomaanvallen en nucleaire wapens? Om nog maar te zwijgen over biologische wapens en zenuwgassen, die allemaal al eens ingezet zijn.

Het was van Jezus Christus dus geen loos alarm, of een “doemdenken”, wat sommigen er graag van zeggen.





Alles is juist in onze tijd duidelijk geworden, want de waarschuwingen en de dreigingen van oorlogen en ziekten, geweld en daarmee het ontstaan van angst, zijn thans voor iedereen een zichtbare realiteit.





Daar komt nog bij, dat de mensheid door een vernieuwd, spiritueel bewustzijn, deze gebeurtenissen niet als straf of vernietiging meer zal zien, maar zich bewust is geworden van het wereldgebeuren in algemeenheid: de achteruitgang van normen en waarden, de vervuiling en het misbruiken van aardse bezittingen, zoals het kappen van bossen, het vervuilen van de aarde en het luchtruim, veroorzaakt door atoomproeven, en de vele gewelddadigheden.

Daarmee neemt ook de angst toe, en dat is een goede voedingsbodem om mensen door het gebruiken van geweld te imponeren.

Maar voor de mensen die bij God willen schuilen, zich geestelijk willen verbinden met die universele Christusgeest, is er troost:

Uw overtuiging is een aangelegenheid tussen u en God. Zalig is hij, die zich geen verwijten maakt bij wat hij goed acht. Maar, wie twijfelt, wanneer hij eet is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. En al wat niet uit geloof is, is zonde. (Romeinen 14:22,23)

Als twijfel de kop op steekt bij iets wat wij doen – of dit nu over rein voedsel of over een beslissing gaat – dan zijn we niet op de goede weg, want twijfel geeft dan geen geestelijke kracht aan een handeling.

Twijfel is de grote boosdoener, voor alles waarvan we denken dat we het moeten doen. Rood licht dus bij twijfel. De genezende werking die uitging van Jezus Christus, is daar een goed voorbeeld van: omdat Hij altijd vroeg of men geloofde.

Zo is het ook met geluk: simpelweg gelukkig zijn, een weg zonder twijfel.

Gods liefde is onze waarborg om niet een twijfelaar te worden. Doe datgene, waarvan je hart je ingeeft dat het goed is, want Hij leeft in ons hart, en Zijn Geest doet je het goede bewerkstelligen.

Zijn wijsheid geven we een kans, als we zonder te twijfelen, en door middel van onze spirituele inzet, Hem het laatste woord laten hebben, waardoor we zonder angst en vrees dit leven – en daarmee alle gebeurtenissen welke zich in de toekomst voor zullen doen – ook aan kunnen.





Geluk, ligt ten eerste aan onze gevoelens, een geestelijke levenswijze. En daarmee bedoel ik niet een “kloosterachtig” leven.

Nee, hiermee bedoel ik, dat ik een dagindeling ga maken mét God; met Zijn Geestelijke hulp, en Zijn wijsheid doorslaggevend laten worden. Een geheel nieuwe aanpak van problemen oplossen, maar ook van een dagelijks Hem danken voor Zijn toewijding.





© R.v.d.B